La production d'aliments pour animaux accuse une baisse de 6% en 2022

La production en 2022 équivaut à 6,7 millions de tonnes, le niveau le plus bas atteint depuis 2011. En raison de la baisse des ventes et de la hausse des prix des aliments pour animaux, le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 25% par rapport à 2021 pour atteindre 6,9 milliards d'euros. Le secteur belge de l'alimentation animale représente ainsi 10% du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie alimentaire et est le 7e en Europe.