Le grand test des marques : sans surprise, peu de pils peuvent concurrencer Jupiler

Aspect du packaging : Jupiler est évidemment la marque référence pour ce test, en tant que marque préférée des Belges, au coude à coude avec Côte d'Or. La canette est évidemment connue, avec ses couleurs caractéristiques et son fameux taureau. Un logo qui a inspiré la marque distributeur d’Aldi, qui mise sur un cheval et la mention “belgian beer”. Carrefour mise sur une bière espagnole; Lidl, sur une bière allemande, aux packagings sympathiques. Pour Delhaize, il s’agit d’un simple produit blanc, avec aucune ambition. Enfin, Colruyt attire le regard avec sa célèbre Carapils.

Aspect du produit : Pour Jupiler, on reconnaît l’odeur typique de la pils belge. La mousse tient bien et c’est pétillant, mais pas trop. Pour le produit Carrefour, on a aimé la couleur de la bière mais on a regretté la courte vie de la mousse dans le verre. L’odeur était, par contre, tout à fait correcte. C’était pas mal aussi pour Lidl au niveau visuel. Pour Aldi, l’odeur laissait à désirer, même si la mousse était belle. Même remarque pour Delhaize. Enfin, c’était correct à tous les niveaux pour la Carapils.

Valeur nutritionnelle : on ne doit pas préciser que l’alcool n’est pas bon pour la santé…

Lisibilité de l’étiquette : Aldi et Delhaize ont oublié qu’il fallait une étiquette sur un produit… Pour le reste, c’était tout à fait correct pour tout le monde.

Goût : il n’y a pas eu de suspense, Jupiler est indétrônable et n’a pas de concurrence du côté des pils bas de gamme. Au niveau du goût, Aldi se défend quand même bien, même si la côte globale reste sous la moyenne. Pour la Carapils, c’est paradoxal. Si le goût est vraiment très léger, cela se laisse boire et n’est pas désagréable. Enfin pas de trop. Pour le reste, c’était vraiment mauvais. Tantôt trop pétillant, tantôt trop amer, tantôt trop plat, rien n’allait.

Rapport qualité-prix : Pour une canette de 33cl, Jupiler est évidemment la plus chère (0,99 €). Pour le reste, on va de 0,63 € (Carrefour) à 0,36 € (Colruyt), en passant par 0,38 € (Delhaize), 0,55 € (Lidl) et 0,45 € (Aldi).