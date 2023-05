Le marché de la mode retrouve le sourire: les femmes dépensent plus que les hommes !

Les femmes dépensent en moyenne 758 euros/an en vêtements

Ce sont les femmes qui dépensent le plus, dépassant même les ventes des hommes et enfants réunis. Ainsi, 54 % du chiffre d’affaires est réalisé par la gent féminine. Les vêtements pour hommes représentent 37 % et les vêtements pour enfants (garçons et filles de moins de 16 ans) réalisent 9 % du chiffre d’affaires. Les femmes consacrent aussi plus d’argent à l’habillement. En moyenne, une femme belge dépense 758 euros par an, un homme 512 euros par an.

Parmi les vêtements pour femme, le top 3 se compose de robes et jupes, pulls et cardigans, pantalons en denim. Pour la mode homme, il s’agit de t-shirts, jeans, (autres) pantalons.

Véritable phénomène de mode, les baskets ou sneakers ont désormais remplacé les chaussures classiques. Au total, les chaussures représentent un quart du budget shopping.

Si la concurrence des webshops reste intense dans tous les domaines, y compris l’habillement, les chaînes de mode spécialisées résistent bien et restent le canal de magasin préféré des fans belges de mode. Pour l’achat d’un article de lingerie, 27 % des Belges préfèrent acheter dans une chaîne de magasins de lingerie.

Ce sont les rues commerçantes des grandes villes qui se taillent la plus grosse part du gâteau, avec les centres commerciaux. Ces lieux de shopping concentrent 70 % des achats, les clients aimant particulièrement retrouver en un même lieu différentes enseignes pour pouvoir effectuer leurs achats.

Cependant, Internet reste un canal de vente très important également : 70 % des Belges ont déjà acheté des vêtements en ligne, en moyenne 1 fois tous les 3 mois. 1 client sur 10, environ, achète des vêtements exclusivement en ligne. Les clients à la recherche de vêtements de meilleure qualité préfèrent toujours le magasin physique. Le choix et l’essayage restent des critères importants aux yeux des consommateurs, qui apprécient aussi qu’une boutique en ligne dispose également d’un réseau de vente physique.

Quant aux frais de livraison, le consommateur est prêt à débourser environ 8 euros. Passé ce seuil, il préfère se rendre dans un magasin ou ne pas commander. 64 % des Belges veulent aussi pouvoir retourner un article qui ne leur convient pas.

Si le secteur a retrouvé des couleurs, l’habillement ne figure pas au rang des priorités absolues des consommateurs. Si économiser sur la nourriture est impensable et qu’ils n’entendent pas non plus restreindre leurs “expériences” comme les voyages, ils envisagent en revanche de dépenser moins en vêtements, accessoires et chaussures l’an prochain.