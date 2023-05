Conflit social chez Delhaize : “La grève est rendue impossible, c’est une situation digne du XIXe siècle !”

Le combat social n’est pas terminé

Mais tout cela a-t-il donc sonné la fin du combat des syndicats ? Pas si vite, assure Myriam Delmée, présidente du SETCa. “Bien sûr que ce n’est pas terminé ! Mais il devient difficile de s’exprimer dans la sérénité tant Delhaize ment et parvient à retourner sa communication d’une manière ou d’une autre, souffle-t-elle. La situation est toujours aussi injuste, la communication de Delhaize est toujours aussi mensongère et il n’y a aucune avancée sur le plan social puisqu’il n’y a aucun espace de dialogue !”

Elle prend comme preuve la dernière annonce de la direction, qui s’engage à garder en gestion propre les 128 magasins intégrés qui ne retrouveraient pas de repreneur jusqu’en 2028. “C’est du vent, tonne-t-elle. Ils veulent aller le plus vite possible pour trouver des repreneurs et disent avoir plus de 400 candidats. La seule chose qui est dite, c’est qu’en cas de faillite, les magasins ne fermeront pas. Mais ce n’est pas pour sauvegarder l’emploi. C’est simplement pour continuer à faire du profit grâce à des magasins qui fonctionnent bien. Si un franchisé fait faillite, Delhaize reprendra provisoirement la gestion du magasin via une société satellite – comme c’est déjà le cas avec les franchisés existants – pour mieux trouver un nouveau repreneur ensuite. Cette annonce est faite pour endormir tout le monde, mais n’est que mercantile.”

guillement Delhaize a fait briser les piquets en achetant des juges. La situation actuelle est digne du XIXe siècle et risque de faire jurisprudence. On a brisé le droit de grève.

Mais que faut-il donc attendre des prochaines semaines ? Des grèves sauvages ? Des actions symboliques ? De nouvelles fermetures ? “Pour commencer, il n’y a pas de négociation car il n’y a aucun moyen de discuter avec la direction, et surtout aucune possibilité offerte pour le faire. Nous n’avons aucune marge de manœuvre et faisons simplement face aux mensonges de la direction, s’énerve-t-elle. La grève est-elle terminée ? Elle a été rendue impossible ! Delhaize a fait briser les piquets en achetant des juges. La situation actuelle est digne du XIXe siècle et risque de faire jurisprudence. On a brisé le droit de grève. Nous devons réinventer notre action, c’est vrai.”

Elle s’inquiète désormais de la colère qui monte chez certains travailleurs. “Les gens se plaignent parfois des syndicats, mais attendez de voir la réaction des gens quand des collectifs citoyens vont se créer pour apporter une réponse violente à cette situation, lance-t-elle. Je serai toujours contre une action violente et ne l’encouragerai jamais, mais je comprends que la colère monte.”