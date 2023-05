L’inflation en légère baisse mais toujours au-dessus des 20 % dans les supermarchés: voici les produits qui restent chers

”Pour le mois d’avril, elle est à nouveau supérieure à 20 %, ce qui reste très élevé, compte tenu que ce chiffre s’élevait encore à 20,6 % en mars. Ce sont à nouveau les légumes qui sont à l’origine des chiffres élevés de l’inflation. Test Achats réitère donc son appel à réfléchir à des moyens de contrôler les prix, par exemple en utilisant un panier anti-inflation, annonce l’association de défense des consommateurs. Le taux d’inflation moyen de 20,1 % dans les supermarchés s’explique en grande partie par les prix élevés des légumes. Ceux-ci coûtent en moyenne 35 % de plus qu’il y a un an. Ce sont les oignons (+62 %), les concombres (+40 %) et les carottes (+35 %) qui ont particulièrement augmenté. Le ketchup (+55 %) et le concentré de tomates (+49 %) sont également en tête de liste. Cela peut s’expliquer par le fait que les tomates étaient très chères à la même époque l’année dernière. Le prix plus élevé de l’époque a possiblement été répercuté sur les produits dérivés.”

Les articles en papier et les produits laitiers restent chers

”Les produits en papier tels que l’essuie-tout, le papier wc et les mouchoirs sont environ 32 % plus chers aujourd’hui qu’en avril 2022. Cela réduit le taux d’inflation pour ce groupe de produits, mais les prix des articles en papier ont également fortement augmenté l’année dernière (+20 % par rapport à avril 2021). On peut donc parler ici d’une forte inflation sur une forte inflation. Il en va de même – quoique dans une moindre mesure – pour les produits laitiers. Ceux-ci sont aujourd’hui en moyenne 25 % plus chers que l’année dernière, mais ils étaient également 7,7 % plus chers qu’en 2021. Le fromage jeune (gouda) (+40 %), la crème et la mozzarella (+31 %) sont les exceptions de ce groupe de produits. En outre, les produits surgelés (+25 %) et les aliments pour animaux de compagnie (+24 %) sont également devenus plus chers au cours de l’année écoulée.”

Des hausses moins fortes

Il n’y a donc pas de quoi se réjouir, même si les augmentations tendent à se tasser. On ne criera pas à la bonne nouvelle, et cela devra surtout se confirmer dans les mois à venir. “Bien que tout devienne plus cher, certains produits se maintiennent à une augmentation plus raisonnable. Ainsi, les produits de soins personnels ont vu leur prix augmenter de 14 % au cours de l’année écoulée, les boissons non alcoolisées de 13 % en moyenne et les boissons alcoolisées de 11 %. Les produits dont le prix a le moins augmenté sont les pignons de pin (+1,7 %), le gel douche (+0,53 %) et les côtelettes d’agneau (0,34 %).”

Et Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats de compléter. “Ces chiffres restent inquiétants d’un mois à l’autre. Les produits d’épicerie pèsent désormais très lourd dans le budget des familles. Nous avons demandé au gouvernement le mois dernier d’envisager des solutions, comme le panier anti-inflation. Nous sommes heureux d’apprendre que des discussions sont en cours à la Chambre des représentants sur d’éventuelles mesures de contrôle des prix. Test Achats sera également entendu à ce sujet.”