Housses de couette, dentier, seau à champagne ou chicha: ces objets insolites perdus dans les taxis Uber

Uber a ainsi publié son septième Lost&Found Index annuel, donnant un aperçu surprenant des objets les plus inhabituels et les plus classiques laissés dans le véhicule par les passagers après une course avec Uber en Belgique et dans le monde entier. L’occasion de dresser quelques anecdotes pour les clients belges.

"L’année dernière, les téléphones et les appareils photos sont arrivés en tête de la liste des objets oubliés après une course avec Uber dans notre pays. Les bijoux et le maquillage figurent également parmi les dix objets les plus fréquemment oubliés après une course avec Uber – c’est dire combien les Belges aiment faire la fête ! Si les festivités du vendredi soir sont un vrai succès, les retours à la maison le samedi matin semblent être plus éprouvants. En effet, le samedi matin entre 10h et 11h est le moment durant lequel les Belges ont le plus tendance à oublier un objet après une course avec Uber. Les Belges sont aussi confrontés à un problème courant : le froid et la pluie. Les vêtements occupent en effet la seconde place dans la liste des objets le plus fréquemment oubliés, suivant de près les téléphones portables. Enfin, ce n’est un secret pour personne que les Belges ont le goût de la fête – le seau à champagne laissé après une course avec Uber l’illustre parfaitement. D’ailleurs, la fête nationale belge a été l’une des journées comptabilisant le plus grand nombre d’objets oubliés", apprend-on notamment.

Et au rayon des objets les plus insolites, on retrouve également des housses de couette, des chichas, une table de salon, un gâteau d’anniversaire, une maquette d’architecture ou encore un…. dentier !