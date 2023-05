Le grand test des marques: les olives, indispensables aux apéros réussis… Mais qui a les meilleures? (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : Nous avons choisi la marque Père Olive comme référence pour ce test, et nous avons choisi les olives vertes nature comme point de repère. Dans l’ensemble, les packagings sont on ne peut plus simples : un pot en plastique transparent et une petite étiquette sur le couvercle. L’étiquette du produit vendu chez Aldi était le plus visible, contrairement au produit Lidl. Pour le reste, c’est simple et efficace.

Aspect du produit : Les olives de la grande marque ont une très bonne odeur et semblent bien fraîches, comme pour les olives de la marque Carrefour. Pour Delhaize, les olives sont plus petites que les autres marques. L’odeur est également peu prononcée. Un aspect qui était pratiquement le même chez Colruyt. Pour Aldi, l’odeur était vraiment suspecte et cela ne donnait pas du tout envie d’y goûter. Enfin, l’odeur des olives Lidl était moins désagréable, mais pas terrible non plus… En plus, la plupart des olives étaient assez abîmées.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score C pour tout le monde, on peut donc se ruer dessus à l’apéro, contrairement aux chips.

Lisibilité de l’étiquette : Situées à chaque fois sous le pot, cela ne facilite pas la tâche… Pour Delhaize, Colruyt, Lidl et Carrefour c’était correct mais écrit trop petit. Aldi tire son épingle du jeu avec un tableau très clair, mais petit. Enfin, la grande marque se plante avec des infos trop rares et trop difficiles à déchiffrer.

Goût : La grande marque réussit sans problème ce test. Le goût est agréable, sans être trop (ou trop peu) prononcé. Aussi, la texture est parfaite, avec une chair bien compacte. De son côté, Delhaize propose des olives qui ont un bon goût, au niveau de la grande marque, mais la texture n’est pas au rendez-vous, avec une chair trop molle. Pour les olives vendues chez Colruyt, on a regretté le goût beaucoup trop salé, et la texture trop élastique. C’était d’ailleurs pire chez Aldi. À part un goût d’huile hyperprononcé et écœurant, on n’a rien goûté… C’était à peine mieux chez Carrefour, mais on goûtait tout de même le goût de l’olive, c’est déjà ça. Enfin, c’était correct mais un peu fade du côté de Lidl.

Rapport qualité-prix : les pots variaient entre 130g (Delhaize), 150g (Père Olive, Carrefour et Colruyt) et 200g (Aldi et Lidl). Dans l’ordre croissant, voici les tarifs : Aldi (2,19€), Delhaize (2,25€), Lidl (2,29€), Colruyt (2,79€), Carrefour (3€) et Père Olive (3,85€).

