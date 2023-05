Avec Braun, devenez un as de la cuisine : le nouveau mixeur Multiquick 9 au banc d’essai

Les Belges nourrissent une réelle passion pour la cuisine. En témoigne, le nombre d’électroménagers qui équipent aujourd’hui leur cuisine. Parmi les incontournables : le mixeur qui permet de réaliser soupes, purées et sauces comme un chef. Braun propose sa version du Multiquick 9 avec différents accessoires. Sa technologie imode en fait un appareil capable de mixer à différentes vitesses, très utile pour réaliser une purée lisse, une sauce onctueuse et mixer des aliments durs, y compris des glaçons pour en faire de la glace pilée (on se réjouit de pouvoir tester cette option dès que le soleil se montrera digne d’un apéro en terrasse). Pour l’heure, c’est encore à la soupe qu’on s’essaie et force est de constater qu’en cette saison des asperges, le Multiquick 9 s’est révélé parfaitement à la hauteur pour réaliser une délicieuse crème d’asperges. La technologie smartspeed apporte un réel plus, permettant d’une simple pression plus ou moins intense sur le bouton de contrôler la vitesse de mixage pour obtenir une texture lisse et onctueuse.