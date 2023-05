Faire ses courses en France, pas toujours une si bonne affaire: ces produits qui sont moins chers en Belgique

Direction la France, destination privilégiée des Belges pour effectuer leurs achats. En moyenne, les économies réalisées s’élèvent à 9 %, mais elles peuvent monter jusqu’à 19 % sur les marques internationales. La différence la plus importante concerne les produits céréaliers ainsi que les produits laitiers (34 %). Conserves et autres produits alimentaires permettent aussi de réaliser de substantielles économies, mais c’est surtout au rayon boissons que l’on croise le plus souvent nos compatriotes. Et pour cause, l’économie moyenne réalisée sur les boissons s’élève à 13 % et grimpe à 64 % sur une bouteille d’Evian de 1,5 litre.

Certains produits moins chers en Belgique

“De manière générale, la France est moins chère sur les 162 produits que nous avons analysés par rapport au Luxembourg, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Belgique. Mais, toutes vos courses ne sont pas bonnes à effectuer à l’étranger parce que nous restons compétitifs sur un large éventail de produits, en particulier les produits premier prix qui sont 7 % moins chers qu’en France” explique Julie Frère, porte-parole de Test-Achats. “Certains produits de marques distributeurs sont également moins chers, ainsi que les produits frais tels que les fruits et légumes (16 % moins chers que la France), le poisson (11 %), et la viande (8 % moins chère qu’en France ; 38 % moins chère qu’en Allemagne). Pour les produits d’épicerie, l’huile d’olive, de tournesol ou encore la pâte à tartiner sont moins chers chez nous, et la différence avec la France pour les produits d’épicerie de manière générale est très faible (1 %).”

Pour contrer cette inflation sans avoir à effectuer vos achats à l’étranger, Test-Achats recommande de se tourner vers les marques distributeurs qui sont en moyenne 51 % moins chères que les marques (inter) nationales, pour une qualité équivalente. L’économie réalisable est à peu près équivalente à une promotion gratuite 1+1 d’une marque (inter) nationale connue. L’organisation conseille également de comparer les supermarchés entre eux, et de toujours comparer le prix à l’unité, pour éviter les faux maxi-pack ou la shrinkflation.