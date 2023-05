Vaste opération de l’Afsca à la minque d’Ostende : 10 % d’infractions graves constatées !

Une action spéciale a été menée le 28 avril dernier par l’Afsca à Ostende où l’ensemble de la chaîne des pêcheurs aux revendeurs de poissons a été contrôlé. Outre la minque, 11 contrôleurs de l’AFSCA ont également inspecté 2 bateaux de pêche et leurs docks, 5 établissements de transformation (où du poisson est transformé et préparé), 5 marchands ambulants et 4 poissonneries. Huit véhicules de transport ont également été arrêtés et contrôlés sur le bord de la route.