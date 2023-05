Colruyt refuse les augmentations de prix de Mondelez: des produits en rupture de stock

"Un accord annuel, pour toute l'année 2023, a été signé avec notre fournisseur Mondelez, qui fournit des marques telles que Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d'Or, Stimorol et Philadelphia. Malgré l'accord conclu, Mondelez nous a informés qu'il souhaitait appliquer une nouvelle hausse substantielle des tarifs. En tant que Colruyt Group, nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle demande d'augmentation de prix. Nous estimons qu'il est extrêmement important d'examiner cette question d'un œil très critique, car nous sommes le maillon de la chaîne qui doit protéger le portefeuille des consommateurs, en particulier en tant qu'acteur pratiquant les meilleurs prix."

À lire aussi

Si les hausses de prix de l'énergie et des matières premières a constitué une situation exceptionnelle l'an dernier, obligeant Colruyt et ses fournisseurs à s'asseoir autour de la table des négociations pour "voir comment nous pouvions garantir conjointement que chaque maillon de la chaîne apporte une contribution proportionnelle à ses capacités, le groupe ayant tout intérêt à veiller à ce que cela reste également faisable pour ses fournisseurs."

"Aujourd'hui, la situation est complètement différente et de fortes augmentations de tarifs ne sont plus justifiables pour nous. D'une part, l'élément inattendu n'existe plus. Les fournisseurs, tout comme nous, ont pu se préparer à l'augmentation des postes de coûts ayant un impact durable, tels que les coûts salariaux. D'autre part, nous constatons que les prix de l'énergie et des matières premières sont en baisse. De sorte que nous estimons qu’une réduction des prix serait plus justifiée.

À lire aussi

Ce bras de fer entraîne un rupture des stocks de produits Mondelez chez Colruyt, ce qui se répercute également sur l'approvisionnement en magasin. "Toutefois, nous disposons d'un large éventail de produits de qualité provenant d'autres marques connues et de marques propres, et nous mettons à disposition un certain nombre de produits de substitution afin d'offrir un choix suffisant à nos clients. En outre, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre la situation. Nous maintenons cependant notre position, à savoir que nous voulons avant tout protéger le portefeuille de nos clients et que cela reste notre priorité absolue."