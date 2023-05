Comment le secteur du jouet doit se réinventer: “Le business a évolué”

Comment expliquer cette excellente forme de Smartoys dans un secteur du jouet tant à la peine ?

”C’est avant tout notre positionnement. Nous ne sommes pas à 100 % sur le marché du jouet, mais plutôt spécialisés dans le gaming et les objets de collection produits sous licence. Nous avons historiquement débuté en tant que vendeur de consoles et de jeux vidéo, mais ce secteur souffre aussi de la concurrence de la vente en ligne et notamment de la dématérialisation des jeux. Nous nous sommes reconstruits ensuite autour d’une offre de produits sous licence et avons tissé de nombreux partenariats avec les grands acteurs que sont Microsoft, Playstation ou Nintendo. Notre grosse différence réside donc dans cette spécialisation, alors que de nombreux grands acteurs comme Colruyt ne sont que des généralistes.”

Comment se traduit concrètement cette spécialisation ?

”Nous voulons avant tout créer une véritable expérience client. Cela passe notamment par de nombreux événements lors des sorties des grands jeux et films. Cela a notamment été le cas avec la sortie de Mario, où nous avons permis à nos clients de rencontrer l’acteur du film et de prendre des photos avec lui. Lors de la sortie de Fifa 2023, nous avons organisé un grand concours e-sport. Prochainement, nous allons organiser une grande bourse Pokemon. Tout cela est possible grâce aux partenariats que nous avons tissés avec les licences et qui nous permettent des événements, mais aussi la commercialisation de produits exclusifs.”

Le gaming est-il un microcosme qui ne connaît pas la crise ?

”Le gaming en tant que tel n’est pas en crise, mais avec la vente de consoles, de PC et de jeux en ligne, le magasin physique est lui bel et bien touché par la crise. Il doit alors, comme on le fait, se spécialiser, proposer cette expérience client qui fait la différence. Lorsque nous avons débuté, le ratio entre la vente de jeux et de produits de merchandising était d’environ 90 %-10 %. Aujourd'hui, on atteint 60 à 70 % de ventes sur les produits dérivés. Le business a évolué et on voit aussi que les jeux de société tirés des blockbusters ont particulièrement la cote. À côté de cela, il y a aussi un véritable marché pour les objets de collection, dont certains que nous vendons en exclusivité chez Smartoys.”

Vous proposez aussi l’achat et la revente de jeux d’occasion, est-ce un marché porteur ?

”On voit qu’il y a une réelle demande pour l’occasion. Dans certains points de vente, cela représente jusqu’à 20 à 25 % du chiffre d’affaires. On se demande d’ailleurs s’il n’y a pas lieu d’étendre ce service aux objets de collection. Cela correspond aux nouvelles valeurs des clients, plus axés sur une économie “verte”. “

D’un autre côté, les géants du secteur multiplient les sorties de jeux et de consoles toujours plus chères…

”Oui, mais cela répond aussi à une demande des véritables gamers. C’est un peu comme le phénomène Apple qui a ses addicts, prêts à débourser des sommes importantes pour le dernier iPhone. Dans le secteur du gaming, c’est pareil. La nouveauté est toujours très attendue et recherchée. Le gamer est prêt à payer le prix car il sait que ces nouveautés apportent réellement un plus en termes de qualité, de design, d’outils et fonctionnalités. Une nouvelle console est aussi un achat qui aura une réelle durée de vie. Elle ne sera pas passée de mode en quelques mois. Les accessoires aussi sont très prisés, notamment les casques. Nous avons sorti un modèle exclusif Mandalorian qui fait bien évidemment le bonheur des fans de Star Wars.”

Le secteur a donc encore un bel avenir devant lui ?

”On le pense et c’est pourquoi nous ouvrons deux nouveaux points de vente. Les secteurs n’ont pas été choisis au hasard. Auparavant, on s’établissait surtout en périphérie car nous étions avant tout un commerce de destination, où se rendaient les gamers. Aujourd’hui, on veut être présent là où le public cible, familial, se rend pour faire ses courses. Ville 2 nous permet d’être présents à Charleroi, une ville où nous n’avions pas encore de commerce. Le Westland d’Anderlecht nous permet aussi de rencontrer notre public cible. Nous y avions déjà ouvert une boutique il y a quelques années. Le shopping a, entre-temps, été totalement rénové et la quasi-totalité de la surface commerciale est louée. C’est un endroit stratégique pour nous.”