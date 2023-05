Conflit social chez Delhaize : “il n’y a pas grand-chose à attendre au niveau politique”, regrette Myriam Delmée (SETCa)

À lire aussi

Pour le reste, silence radio ou presque, donc. “C’est la seule communication assez claire. Et encore, il s’agit plutôt d’un message d’un public averti à l’autre… Ecolo et le PS ont bien l’intention de lancer des propositions de loi, mais cela n’aura aucun impact sur le dossier Delhaize. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas assez bien adaptées pour contrer l’ingénierie sociale que Delhaize a mise en place.”

La question de droit de grève revient tout de même au centre des débats. “Le politique est tout de même assez discret sur cela aussi, souffle-t-elle. La prochaine étape pour nous, c’est le dossier des commissions paritaires. Une réunion est prévue ce jeudi avec les organisations syndicales et patronales pour faire le point sur les commissions 201, 202.01, 202, 311 et 312, soit tous les métiers qui touchent de près ou de loin à la grande distribution. Cela va de la petite épicerie à l’hypermarché.”

Le dossier semble donc s’enliser, pour le moment. “Depuis plus de 10 jours, nous n’avons plus de nouvelles de la direction de Delhaize. Il n’y a plus aucun contact, mais ils ne le cherchent évidemment pas.”