La contre-attaque de Delhaize: voici le plan ambitieux de la chaîne pour faire revenir ses clients

Reste que les défis sont nombreux pour la marque au Lion, qui doit redorer son image après plusieurs semaines de bashing. Il suffit de faire le tour de quelques magasins pour remarquer que certains rayons ne sont pas encore très bien achalandés – surtout pour les marques Delhaize, d’ailleurs – et que la fréquentation n’est pas encore revenue à la normale. “On récupère peu à peu les clients qui avaient pris des habitudes ailleurs, avance le porte-parole. Cela dépend vraiment d’un magasin à l’autre et selon la durée de la fermeture d’un magasin. Il y a aussi des différences selon les régions. Mais, dans l’ensemble, le chiffre d’affaires remonte déjà.”

Delhaize a tout de même prévu certaines actions pour relancer la machine. “Je ne dirais pas qu’on lance quelque chose de nouveau, mais plutôt qu’on relance nos actions habituelles. Au niveau de la communication, on relance un folder plus complet, ainsi que nos publicités sur les différents canaux. Le but est de renforcer la présence de Delhaize sur le marché, et de montrer que nous sommes toujours là pour nos clients”, résume-t-il.

Concrètement, plusieurs promos sont en cours. Certaines concernent l’ensemble des magasins, et d’autres sont plus ciblées, comme dans les magasins les plus touchés par la grève.

200 candidats pour les 128 magasins à franchiser

Par ailleurs, les chiffres trimestriels pour l’ensemble du groupe Ahold Delhaize sont sortis. Et si les grèves ont pesé sur les résultats, c’est loin d’être la catastrophe pour la multinationale. Aux États-Unis, la croissance a par exemple été forte du côté des bénéfices. En Europe, par contre, le bénéfice d’exploitation a chuté de 21,2 % pour s’établir à 202 millions d’euros. La direction évoque la crise de l’énergie, mais aussi la grève qui a touché la majorité des 128 magasins franchisés. Si le chiffre d’affaires a augmenté de 6,1 % en Europe au cours du premier trimestre (pour atteindre 21,6 milliards d’euros), ce chiffre serait monté à 7,7 % sans cette grève.

Et pour la suite de ce plan, la direction de Delhaize n’a pas l’intention de faire machine arrière et discute déjà avec les futurs franchisés. “Le passage sous franchise ne se fera pas du jour au lendemain, précise Roel Dekelver. Nous avons lancé le processus de rencontre avec les investisseurs intéressés par la reprise d’un magasin. Il y a au total 200 candidats potentiels, et au moins un par magasin. Les rencontres vont s’étaler jusqu’à la fin du mois de juin. En ce qui concerne les discussions avec les syndicats, le prochain conseil d’entreprise aura lieu le 23 mai.”