De fait, TotalEnergies, le premier fournisseur à avoir annoncé quel produit il proposerait aux personnes privées du tarif social, a indiqué qu'il s'agirait du contrat Pixel Blue, qui comprend des conseils par téléphone. Or, selon Testachats, le contrat Pixel est moins onéreux.

L'organisation s'interroge également sur la restriction de durée selon laquelle les fournisseurs ne doivent appliquer ces contrats que pour une période de trois mois.

Testachats a donc demandé des éclaircissements à la Ministre de l'énergie, Tinne Van der Straeten afin que "que ce changement se fasse en douceur et de la manière la plus équitable possible"

"Qu'autant d'incertitude règne encore pour les personnes qui vont perdre le bénéfice du tarif social n'est pas acceptable", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats. "Le contrat proposé doit effectivement être le moins cher, et les consommateurs doivent également savoir clairement ce qu'ils doivent faire après ces trois mois."

Le tarif social avait été élargi en 2021, en raison de la crise du coronavirus. Il est destiné à certaines catégories de ménages précarisés, comme les personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration sociale ou d'une allocation pour handicap.

Dès le 1er juillet, le tarif social élargi sera supprimé, entraînant le retour aux tarifs commerciaux "classiques" de l'énergie pour environ 300.000 clients pour le gaz et 500.000 clients pour l'électricité.