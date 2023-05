Le prix de la gomme arabique explose : des produits de grande consommation menacés

C’est vers le Soudan qu’il faut cette fois se tourner. Le pays est un de principaux producteurs de la gomme arabique. Quèsaco ? Il s’agit d’une substance produite par les acacias et qui fait office de gélatine végétale, et donc naturelle. On retrouvera cette substance le plus souvent sous le nom de “E414” sur la liste des ingrédients de différents produits. Car on trouve la gomme arabique un peu partout : c’est l’alternative végétale à la gélatine utilisée pour les bonbons, le bacon, les M&M’s ou encore certaines crèmes glacées. La gomme arabique entre également dans la composition du Coca-Cola, mais aussi de certains cosmétiques et de marques de peintures.

Il y a une trentaine d’années, le Soudan représentait plus de 80 % de la production mondiale. Si cette part a diminué avec le temps, elle reste très importante et le conflit qui oppose l’armée soudanaise à un groupe paramilitaire a mis la production à l’arrêt. Dans l’immédiat, il n’y a pas de risque de voir les prix s’envoler tant les marques ont constitué des stocks de cette matière. Il faut dire que le Soudan est régulièrement en proie à des conflits depuis plusieurs décennies, malheureusement. Selon l’agence Reuters, Coca-Cola aurait aussi un stock équivalent à six mois de production. De quoi voir venir pour quelques semaines, mais pas assez pour éviter des tensions sur la chaîne de production.

La situation sera donc à suivre de près, mais il ne serait pas étonnant de voir les prix de certains produits augmenter à nouveau dans les prochains mois…