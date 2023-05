Voici pourquoi les prix des fraises sont étonnamment bas !

Mais cela ne veut pas dire que les prix ont explosé, malgré ce qu’on pouvait craindre. Si les grandes surfaces achètent leur stock à un prix plus élevé que l’année dernière, les promos de lancement provoquent une guerre des prix qui est, pour une fois, à l’avantage du consommateur. “La baisse de l’offre et la forte demande en Belgique (en raison des promotions) et à l’étranger (en raison de la pénurie de production propre) ont jusqu’à présent entraîné des prix d’achat nettement plus élevés que l’année dernière, précise-t-elle néanmoins. En effet, malgré la baisse de l’offre et l’augmentation des prix d’achat, les fraises font l’objet de promotions importantes ce printemps. À notre sens, cela est plus dû aux promotions “saisonnières” (les promos sont planifiées des semaines/mois à l’avance). Les distributeurs se sont basés sur les deux années précédentes, lesquelles se caractérisaient par des prix plus bas pour les fraises au cours des mois d’avril et de mai.”

Reste que les promotions sont intéressantes dans de nombreux magasins. On trouve parfois deux raviers de 500g pour 4,99€, ou encore des raviers à 2,99€. Exemple chez Aldi. “Actuellement, la grande majorité des fraises chez Aldi sont d’origine belge. Une autre partie des fraises vient des terres hollandaises, pas loin de la frontière belge. Les fraises sont cultivées en pleine terre et sous serre. Pour les fruits et légumes, nous sommes fortement dépendants de la saison et le temps ce qui rend le prix assez volatil. Le prix actuel pour les fraises est à € 4.99 pour 500g. Nous nous attendons à ce que les prix puissent diminuer au cours des mois prochains avec l’augmentation des températures. Lorsque les températures s’améliorent, il y a plus d’offres sur le marché, ce qui amène à une baisse de prix. Sachez que nous offrons la semaine prochaine une promotion de -50 % sur les fraises : à partir du lundi 15 mai, le prix passe à € 2.50 pour 500g”, indique de son côté Tine De Keersmaker, porte-parole d’Aldi.