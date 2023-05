Fleurs, chocolats, parfums… ces cadeaux de la fête des mères sont toujours incontournables

Beaucoup de petits commerces subissent des difficultés depuis la crise sanitaire et encore aujourd'hui. Tous attendent la fête des mères avec impatience même si cette année risque d'être différente. Les augmentations se font sentir dans tous les secteurs et les Belges font de plus en plus attention à leur portefeuille. "Les clients demandent plus les prix qu'avant. Je suis située dans un quartier où les gens ont pas mal de moyens mais ça n'empêche qu'ils font plus attention qu'auparavant", confie Vanessa, gérante d'une chocolaterie à Etterbeek. La commerçante n’a pas augmenté ses prix depuis octobre dernier et attend du monde tout au long de la semaine. "Les gens viennent en repérage depuis mardi mais se décident de plus en plus tard. Je pense que c'est surtout samedi qu’ils viendront acheter leur cadeau", explique-t-elle.