Le grand test des marques: Léo vs Olé, qui remporte le match ?

Aspect du packaging : le paquet mauve de Léo se repère en quelques secondes dans le rayon biscuits et chocolats. Cela reste évidemment une référence pour les consommateurs. Pour le reste, il y avait de tout. La marque distributeur d’Aldi, Olé, est assez connue mais on ne peut pas dire que cette couleur dorée soit vraiment jolie et moderne. Pour Colruyt, on a aimé les couleurs et la modernité du packaging, avec des couleurs qui rappellent la grande marque. Lidl propose aussi quelque chose de dynamique, alors que Carrefour ne propose les gaufrettes qu’en formule produit blanc. Et c’est donc blanc et on ne peut plus simple, donc impossible à coter.

Aspect du produit : dans l’ensemble, rien ne ressemble plus à un Léo qu’une copie d’un Léo. Seul Carrefour a légèrement changé la forme de la gaufrette. C’est à l’odeur qu’on a pu faire des différences. Le produit Carrefour ne sent pratiquement rien, malheureusement. Pour Aldi, l’odeur de la gaufrette était bien présente, mais moins celle du chocolat. Pour le reste, c’était parfait.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score E pour tout le monde, sans réelle surprise.

Lisibilité de l’étiquette : pas de mauvais élève pour ce critère, c’est à souligner. C’était souvent trop petit, mais relativement clair pour la plupart des marques. Aldi était tout de même le plus difficile à déchiffrer, alors que la grande marque était la plus lisible.

Goût : Léo reste une référence, mais pas LA référence selon notre panel. Si les biscuits sont très bons, on a trouvé la grande marque beaucoup plus sucrée et légèrement écœurante. A contrario, nos goûteurs ont plébiscité la gaufrette vendue chez Aldi, Olé. On goûtait beaucoup plus le biscuit, et cela rendait l’ensemble moins sucré et écœurant. Pour le reste, seul Colruyt parvient à proposer un produit sympa, mais cela reste un cran en dessous des deux premiers. Chez Lidl, c’était assez fade et passe-partout, sans être mauvais. Par contre, la version Carrefour de Léo était vraiment ratée, avec un goût spécial qui n’a plus à personne.

Rapport qualité-prix : pour un paquet d’une dizaine de gaufrettes, voici les prix dans l’ordre décroissant : Léo (4,99€), Lidl et Aldi (3,39€), Colruyt (3,19€) et Carrefour (1,99€).