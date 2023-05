Les consommateurs belges à l’affût des bonnes affaires : les promos sont plus populaires que jamais depuis la crise

L’étude montre que près de la moitié des consommateurs (48,2 %) ont effectué un achat en promotion ‘volume’ au supermarché au cours du mois écoulé, par exemple dans le cadre des promotions 1+1 gratuit et 2+1 gratuit. Cette pratique est plus populaire que l’essai d’un nouveau produit (27,8 %) ou l’achat d’une marque différente de la marque habituelle (27,6 %).

L’étude révèle aussi que l’achat en volume n’est pas la promotion préférée des consommateurs. Lorsqu’ils choisissent entre 1+1 gratuit et 50 % de réduction de prix, 62,6 % d’entre eux optent pour 50 % de réduction de prix. Dans une enquête générale comportant plusieurs options, la réduction de 50 % est également ressortie gagnante, 36,4 % des consommateurs préférant cette promotion à d’autres options, telles que 1+1 gratuit (27,6 %).

“On constate ici une préférence très nette pour les promotions qui réduisent le ticket de caisse, ce qui va de pair avec la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs belges. Les consommateurs sont principalement soucieux de maintenir leurs achats dans les limites de leur pouvoir d’achat et souhaitent maîtriser leur budget plutôt que de faire une bonne affaire en plus de leur budget”, indique Gondola.

Enfin, même si les distributeurs limitent ou suppriment la distribution de leur folder papier, le folder et l’application smartphone de l’enseigne sont les plus populaires dans la chasse aux promos, avec respectivement 40,4 % et 39,2 % des consommateurs qui préfèrent ces canaux.