Investissements et baisse des prix, Ikea annonce du changement: quel impact sur les magasins en Belgique?

Dans une interview, le PDG d’Ikea France, Johan Laurell a présenté plusieurs objectifs, notamment celui de “Rendre notre offre encore plus accessible au plus grand nombre”, tout en “accélérant” les efforts de développement durable. “Sur cette somme annoncée, 377 millions provenant d’une précédente enveloppe n’ayant pas été consommée, ce sont au final 906 millions d’euros supplémentaires qui seront injectés d’ici à 2026, afin de conquérir de nouveaux clients”, apprend-on encore.

Tout ceci intervient après une année 2022 qui a été compliquée pour Ikea, qui a fermé des magasins en Russie, et qui a fait face – comme tout le monde – à l’inflation. Il suffit d’ailleurs de se balader dans les rayons des magasins belges et européens pour remarquer une nette hausse des prix sur l’ensemble des produits. Si on remonte un peu plus loin, la crise sanitaire a provoqué toute une série de retards et de pénuries sur la chaîne de production. L’heure est donc à la relance pour les Suédois, qui ambitionnent aussi une percée sur le marché américain et 2 milliards d’investissements outre-Atlantique.

Plus intéressant encore pour les consommateurs, Ikea promet une baisse des prix grâce à l’ouverture en France de nouveaux centres logistiques à Toulouse en région parisienne. Reste à savoir ce que cela donnera concrètement dans les années à venir, alors que le site internet de la chaîne devrait connaître des avancées pour permettre de combiner achats en ligne et dans les magasins.

Mais quid de la Belgique ? La marque y est déjà bien implantée et aucun plan aussi ambitieux n’est en cours, nous indique la porte-parole de la chaîne. Les Belges pourront donc passer la frontière pour aller voir les magasins du nord de la France pour comparer les tarifs.