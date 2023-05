Le printemps pluvieux a déjà un impact sur les récoltes: voici les légumes les plus touchés

Certaines récoltes ont pris du retard, et d’autres souffrent de l’humidité. Après les dégâts des inondations et du mildiou en 2021 et la sécheresse de 2022, l’année 2023 ne commence pas de manière très positive. Des pommes de terre aux fraises, en passant par les asperges, on fait le point avec Mathilde Eck, chargée de mission fruits et légumes pour le Collège des producteurs wallons. “La météo pose en effet problème à de nombreux producteurs, regrette-t-elle. Dans l’ensemble, le sol est trop humide pour planter la plupart des plantes et graines, et les champs ne sont pas accessibles aux tracteurs. C’est par exemple le cas pour les pommes de terre, pour lesquelles il est difficile de travailler vu l’état des sols.”

Il y a donc du retard dans la plantation, et par conséquent sur les récoltes. “Toujours pour les pommes de terre, on vit toujours sur le stock de 2022, et si les récoltes continuent à prendre du retard, il risque d’y avoir un petit creux au niveau du stock”, prévient-elle.

Pour les fraises, la saison a également pris un peu de retard, comme nous l’expliquions la semaine dernière. “Le lancement officiel de la saison en Wallonie n’a eu lieu que la semaine dernière, soit 10 jours plus tard qu’en 2022. Le principal problème n’est pas tant la pluie, puisqu’une bonne partie de la production se fait sous tunnel, mais le manque de soleil.”

Le souci a été le même pour les asperges, début avril, quand il faisait trop froid pour que la poussée puisse s’opérer. Au niveau du vin, on sait également que la pluie et le manque de soleil peuvent provoquer des dégâts sur les vignes, mais il est encore trop tôt pour que les problèmes soient irréversibles. Les oignons et les betteraves connaissent également un gros retard qui pourrait commencer à peser lourd sur les livraisons.

Vers une flambée des prix ?

D’autre part, la Fédération wallonne de l’Agriculture évoquait il y a quelques jours près d’un mois de retard à certains endroits, et une perte de productivité de 15 % sur l’ensemble des cultures. De quoi provoquer une augmentation des prix ? C’est ce qu’on peut craindre si la météo continue à être aussi humide. “Il est encore trop tôt pour parler d’une augmentation des prix, note Mathilde Eck. Il y a tout un équilibre à analyser au niveau européen pour décider des prix. Mais l’hiver tardif observé au Maroc et en Espagne, et maintenant la chaleur dans le sud de l’Europe, peuvent également avoir une influence sur les marchés.”

La situation est donc tendue, et le retour du soleil ferait du bien à tout le monde.