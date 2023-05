Livres, vêtements, meubles, vélos et produits technologiques: les Belges n'ont jamais autant acheté en occasion

Les achats d’occasion les plus populaires en Belgique sont les livres (48 %), les vêtements (46 %), les meubles (38 %) et les vélos (32 %). Selon l’étude, 30 % de la population envisage d’acheter des produits technologiques d’occasion, comme des smartphones, des téléviseurs et des ordinateurs portables. Même si 63 % des Belges interrogés savent ce que signifie le terme "reconditionné", il reste encore beaucoup à faire pour mettre en place une économie circulaire saine en Belgique.

Selon Martine Hardeveld Kleuver, récemment nommée Country Manager Benelux de Swappie, le choix d'un smartphone reconditionné doit être davantage mis en avant pour réduire les déchets technologiques.

"Selon le Global E-waste Monitor des Nations Unies, nous nous retrouverons face à près de 75 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde d’ici 2030. Il est donc essentiel de changer la façon dont nous consommons la technologie aujourd’hui. Les produits d’occasion et remis à neuf sont une meilleure option pour la planète. Ils sont aussi plus abordables pour les utilisateurs et stimulent l’économie circulaire en prolongeant la durée de vie des smartphones et produits électroniques", précise Martine Hardeveld Kleuver.

Si le choix d'un produit d'occasion rentre dans les habitudes de consommation pour certaines catégories de produits, en matière de technologie, l’achat de produits neufs est toujours privilégié. Afin de changer cette perception et de généraliser les produits reconditionnés, Swappie estime que "les marques doivent impérativement proposer des options reconditionnées sûres et fiables. C’est ainsi que l’économie circulaire deviendra réellement possible dans le secteur des smartphones."