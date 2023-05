Mais si elle est convaincue de la qualité proposée par son poissonnier, “bien meilleure que dans la grande distribution”, l’addition finale lui reste en travers de la gorge, telle une arête particulièrement désagréable. “J’en ai eu pour une quarantaine d’euros, déplore-t-elle. Cela a fortement augmenté avec la crise. Il y a quelques mois, je n’aurais sans doute payé qu’une trentaine d’euros, si pas moins, pour les mêmes produits.”

Ce sentiment est confirmé par les dernières statistiques en la matière, fraîchement délivrées par Statbel : les prix à la criée des poissons et crustacés ont particulièrement augmenté en 2022 selon les chiffres du Département de l’Agriculture et de la Pêche de l’Autorité flamande. En moyenne, le prix du poisson à la criée a augmenté de 17,7 % au kg. Avec des pics allant jusque 32,2 % d’augmentation pour la sole (17,4 € le kg en moyenne à la criée), qui est pourtant le poisson de la Mer du Nord le plus débarqué au sein des ports belges.

Le prix du poisson a connu une forte hausse en 2022. ©Statbel

Le prix au kg du merlan aurait grimpé de 28,2 % tandis que celui du Turbot a progressé de 22,7 %. Particulièrement consommé chez nous, le cabillaud a vu son prix au kg grimper de 15,7 % pour arriver à 4 € le kg, à la criée.

Sur l’ensemble des principaux poissons pêchés en Mer du Nord, seule la raie régresse avec un prix en baisse de 3,9 %. Mais, en général, jamais les prix des poissons n'ont affiché des niveaux si élevés.

Une augmentation globale des prix alors même que les quantités de poissons pêchées en Mer du Nord ont fortement augmenté l’an dernier. En 2022, 13.217 tonnes de poisson ont été vendues dans les ports belges, contre 11.901 tonnes en 2021. Soit une hausse de 11,1 %. “La pêche maritime belge poursuit sa relance de 2021 après une année 2020 très différente. Cette année-là, à la suite de la crise du Covid-19, tant l’exportation que la vente dans les marchés locaux et l’horeca ont été fortement perturbées. Depuis lors, on constate que les navires belges proposent à nouveau plus de poissons dans les ports belges et moins à l’étranger. C’est en partie dû à la baisse des quotas dans d’autres ports européens, par exemple la baisse du quota du cabillaud au Danemark. Par ailleurs, les augmentations des coûts et des prix des denrées alimentaires entraînent une hausse des prix.”