Cette bouteille à 2,50 euros a réussi à duper royalement les experts d’un célèbre concours de vin

Lorsque l’on entend qu’une bouteille de vin est récompensée par le Concours international de vin Gilbert&Gaillard, on se dit irrémédiablement qu’il s’agit d’un vin de qualité. Et pourtant… Eric Boschman vient de berner le concours. De fait, celui qui a été élu meilleur sommelier de Belgique en 1988, a présenté dans le cadre de l’émission "On n’est pas des pigeons" a présenté une bouteille achetée 2,50 euros chez Delhaize comme "exceptionnelle".