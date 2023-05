Le grand test des marques: les salamis au banc d’essai (COMPARATIF)

Aspect du packaging : pas de grande marque pour ce test, nous avons donc testé les produits blancs et marques de distributeurs des 5 grandes enseignes. Dans l’ensemble, il s’agissait de paquets assez simples, en plastique. Notre panel a tout de même pris en compte la mise en avant du produit sur le paquet Aldi grâce à une belle photo. Pour Delhaize, la couleur utilisée et le carreau faisaient penser à quelque chose d’artisanal.

Aspect du produit : on a trouvé le produit Aldi un peu gras, mais l’odeur était très bonne. Pour le produit Carrefour, c’était gras et l’odeur était trop forte pour être agréable. Pour Lidl, Delhaize et Colruyt, on a apprécié la bonne odeur de la viande, mais aussi des produits qui n’étaient pas trop gras, même si cela reste bien sûr du salami.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score E pour tout le monde, sans réelle surprise.

Lisibilité de l’étiquette : pas de mauvais élèves pour ce critère, c’est à souligner. C’était souvent trop petit, mais relativement clair pour la plupart des marques. Aldi était tout de même le plus difficile à déchiffrer, alors que Lidl était clairement le plus lisible. Chez Colruyt, c’était aussi très clair.

Goût : pour Aldi, on a regretté le côté un peu sûr du salami. Si c’était assez bon dans l’ensemble, cela manquait un peu de goût. Mais le plus mauvais élève de ce test était Carrefour. Cela manquait vraiment de goût, et c’était très gras. Pour Colruyt et Delhaize, la qualité était similaire, avec un bon goût de viande, mais un côté un rien trop salé. Enfin, Lidl mérite la meilleure note pour ce test, avec un produit bien équilibré en tous points.

Rapport qualité-prix : la comparaison est facile puisque tous les paquets pèsent 150 g, même si le nombre de tranches varie. Dans l’ordre, cela donne : Carrefour (3,29 €), Delhaize (3,20 €), Colruyt et Aldi (2,65 €), et enfin Lidl (2,09 €).