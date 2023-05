La vente de vélos explose en Belgique: "Le grand vainqueur est le vélo électrique"

”Le marché belge du vélo a piqué un joli sprint en 2022 une fois les problèmes liés à la pandémie largement résolus. Les vélos sont désormais de nouveau livrables en nombre et nous le constatons tant aux ventes qu’aux stocks de nouveau bien remplis : ce qui explique la hausse importante de +19 % à près de 700 000 unités”, indique Filip Rylant, porte-parole de TRAXIO.

“Le grand vainqueur est le vélo électrique dont il s’est vendu 101 786 unités de plus, soit une embellie de 45 %. Les vélos mécaniques aussi ont augmenté mais seulement de 2,6 %. D’où un important glissement du marché, la part des vélos électriques atteignant près de la moitié (47,2 %). Ils se sont surtout vendus chez les vélocistes, portant leur part de marché à 53 %. Ces vélocistes ont littéralement vu exploser leur part de marché à 64,3 %. Il se vend de plus en plus de vélos électriques à transmission par vitesses à moyeux intégrés, au détriment du dérailleur. Cette tendance s’inscrit d’ailleurs bien dans la tendance à des vélos toujours plus onéreux. Les vélos de sport à assistance électrique croissent à vive allure, tout comme les vélos-cargos et les vélos longtail ainsi que les vélos pliants. L’unique bémol l’an dernier était la baisse des ventes de vélos pour enfant, très affectés par les problèmes de production. La hausse la plus forte en pourcentage dans le paysage cycliste est le vélo gravel, qui s’est vendu 64 fois plus qu’un an auparavant.”

En revanche, la vente de vélos pour enfants est en baisse. Par rapport 2019, il s’est vendu 14 000 vélos enfants en moins. Selon Traxio, cette forte baisse s’explique par le choix des fabricants de concentrer leur production sur les vélos adultes suite à la forte demande générée durant la période du coronavirus.