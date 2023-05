Cristaline et Ricard, les recordmen des ventes en grandes surfaces: voici les produits les plus vendus dans les supermarchés en France

Ces chiffres, issus du palmarès NielsenIQ des stars des supermarchés, rendus publics par Les Echos, laissent à peine transparaître qu’on traverse une crise impactant lourdement le pouvoir d’achat. D’autant que le Ricard n’est pas à classer dans la catégorie des indispensables.

”Le fait marquant de cette édition est que le pack de 6 x 1,5 litre de Cristaline atteint la première place de notre classement, détrônant ainsi l’historique et emblématique litre de Ricard, avec un peu plus de 1 million d’euros générés en plus sur les douze derniers mois, franchissant la barre symbolique des 300 millions d’euros”, explique le cabinet.

Derrière le Ricard, on retrouve Coca-Cola 1,75 l , la bière Heineken (20x25 cl), avec, respectivement, des ventes pour un total de 167,6 et 146,7 millions d’euros.

Du côté des produits non liquides, le groupe Ferrero est le grand gagnant. Il place deux de ses produits sur le podium. À commencer par le pot d’un kilo de Nutella, réalisant un chiffre d’affaires de 123 millions d’euros. Deuxième, le paquet de Ferrero Rochers de 375 grammes, avec un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros, se paie le luxe d’être nouveau venu dans le top 10 de ce palmarès. Deux produits laitiers se classent ensuite dans le top 5, à savoir Caprice des dieux 300 gr (69,9 millions d’euros) et le beurre Président (69,3 %), mais tous deux accusent une diminution de leur chiffre d’affaires. Précisons toutefois que les fruits et légumes ne font pas partie du classement.

Cela prouve aussi toute l’importance des grandes marques dans la grande distribution. L’un ne peut vivre sans l’autre, ce qui explique aussi la difficulté des négociations sur la fixation des prix. On n’imagine pas une marque capable de se priver d’un canal de vente aussi important que la grande distribution. Tout comme il est impensable qu’une chaîne de supermarchés puisse se passer de marques emblématiques qui pèsent des millions dans son chiffre d’affaires.