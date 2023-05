Les prix des courses alimentaires vont fortement baisser en France: il y aura des bonnes affaires, même pour les consommateurs belges

Si les distributeurs se remettent à table avec leurs fournisseurs suite à la baisse des prix des matières premières, le bras de fer s'annonce compliqué. Colruyt a récemment refusé les nouvelles augmentations de prix que veut imposer le groupe Mondelez, estimant au contraire que c'est une baisse qui doit avoir lieu. Une négociation tendue, qui a fait disparaître (temporairement) certaines marques (Milka, Lu, Côte d'Or,...) des rayons.

En France, cette renégociation a été imposée par le gouvernement, estimant qu'il est temps que les prix baissent enfin, avec une inflation de 15% sur les 112 derniers mois selon l'Insee. Blé, huile ou encore café sont aujourd'hui revenus à des prix nettement inférieurs au pic de la crise, mais sans effet en magasin. Inacceptable pour le gouvernement, qui a donc imposé aux marques de revenir s'asseoir à la table des négociations avec les distributeurs.

“Nous sommes heureux que le gouvernement soit monté au créneau. Merci Bercy !”, confiait Thierry Cotillard, le patron d’Intermarché, au micro de France Inter la semaine dernière. Les négociations avec les marques vont donc pouvoir reprendre rapidement et le consommateur en ressentira les effets dès le mois de juillet.

Mais Thierry Cotillard regrette que les conditions imposées par le gouvernement ne contraignent pas toutes les marques à revoir leurs prix à la baisse. Parmi les 75 grandes entreprises multinationales accusées de profiter de la crise, seulement 50% d'entre elles pourraient être concernées. En effet, deux règles doivent être réunies pour contraindre la renégociation: l'un des ingrédients entrant dans la composition du produit doit avoir baissé d'au moins 20% et le prix des marques concernées doit avoir augmenté d'un moins 10% suite aux négociations bouclées en mars dernier. Ainsi, même si le prix du blé a baissé de 50 à 60%, un fabricant qui n'aurait pas augmenté ses prix de 10% échappera à la renégociation. “Pour les autres marques de pâtes comme Panzani ou Barilla, nous attendons 12% de baisse de prix en magasin”, affirme le patron d’Intermarché. Les PME sont aussi exemptées.

A quelques rares exceptions près, les prix des matières premières agricoles devraient reculer en 2023 et rester pratiquement stables en 2024, a estimé la Banque mondiale (BM) dans son rapport "Commodity Markets Outlook". Le rapport précise que les cours mondiaux de l’ensemble des matières premières devraient globalement refluer de 21% en 2023 par rapport à l’année écoulée, ce qui représente la plus forte baisse depuis la pandémie du coronavirus. Globalement, on peut s'attendre à une baisse des prix des produits alimentaires de 8%.

En ce qui concerne le café, les prix de l'arabica devraient baisser de 14% cette année et de 4% en 2024 alors que ceux du robusta resteront quasiment stables par rapport à l’année passée.

Prix du blé en chute libre...

Si l'on s'attarde sur les prix du blé, matière première lourdement impactée par le conflit en Ukraine, on constate qu'il se négocie à 224 € la tonne actuellement. Il atteint un niveau inférieur au prix de février 2022, avant la guerre en Ukraine. En un an, Il a chuté de près de 50%, puisqu'il atteignant le prix record de 438 € en mai 2022. Pourtant, les prix de nombreux produits à base de blé reste à des niveaux largement plus élevés qu'il y a un an. Les pâtes et les biscuits en sont le parfait exemple. Les pâtes Barilla ont augmenté de 42% depuis le 1er janvier 2022. Les marques Boni et Everyday ont même flambé, respectivement, de 75 et 85%!

Même chose pour l'huile de tournesol, dont le prix a grimpé de 33% en l'espace d'un an. Les produits transformés tels que la mayonnaise ont grimpé de 29% pour le pot de Devos Lemmens, et même de 66% pour l'équivalent en marque Everyday et 50% pour la Boni. Pourtant, le prix de l'huile tournesol a désormais baissé de 55%, là aussi sans qu'on ne le perçoivent dans nos magasins.

Si les fabricants sont aussi réticents à renégocier, c'est avant tout car ils ont aussi subi la hausse des coûts de l'énergie et ont vu, au plus fort de la crise, leurs marges mises sous pression. Ils "profitent" donc de la baisse des prix des matières premières pour renflouer leurs caisses et récupérer une partie du manque à gagner subi durant plusieurs mois. Chaque semaine qui passe est donc du temps et de l'argent de gagné.

Pour le consommateur, l'été s'annonce donc sous de meilleurs auspices. Reste à voir dans quelle mesure les distributeurs parviendront à faire baisser les prix... Mais avec l'intervention du gouvernement français, nos voisins risquent de gagner encore en compétitivité. Un écart de prix qui pourrait se creuser et inciter davantage encore les Belges à franchir la frontière. Du moins pour certains produits car en matière de fruits et légumes, notamment, la Belgique reste meilleur marché que son voisin.