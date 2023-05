Sécheresse puis inondations en Espagne : l’impact sur le prix des fruits et légumes, ce produit que vous consommez régulièrement explose

Et une des victimes n’est autre que… l’huile d’olive. C’était déjà un des produits qui avaient le plus augmenté au moment du début de la crise de l’énergie, et on peut s’attendre à une nouvelle hausse. La faute à la sécheresse qui a fait mal à la production espagnole. Selon les chiffres de Statbel, les prix ont déjà augmenté de 33,3 % depuis un an mais cela pourrait encore augmenter, comme l’expliquent nos confrères de HLN. “L’huile d’olive est devenue de plus en plus chère ces derniers mois. En janvier, une tonne d’olives coûtait 5 300 euros, en avril le prix est passé à 5 800 euros. En janvier 2022, le prix de la tonne d’olives était toujours à 3 500 euros. Ces fortes augmentations étaient déjà le résultat de la sécheresse et des températures élevées de l’été dernier en Espagne, qui, avec une production de 1,49 million de tonnes d’huile d’olive en année normale, représente la moitié de la production mondiale”, apprend-on.

Et pour les autres produits ? On observe déjà des retards, et donc quelques hausses de prix ces dernières semaines mais ce sera surtout la météo de l’été qui sera déterminante. Avec un signal rassurant venu du ciel. “Pour le mois de juin, on annonce une anomalie dépressionnaire sur le bassin méditerranéen, explique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les vacanciers, mais cela peut faire du bien aux terres qui ont souffert de la sécheresse ces derniers mois. Ces pluies concernent surtout la péninsule ibérique, et donc une bonne partie de l’Espagne.”