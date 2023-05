Les négociations sont toujours au point mort chez Delhaize: “Le blocage reste total”

On fait le point sur la situation avec Myriam Delmée, présidente du Setca. “Il n’y a malheureusement rien de neuf du côté de Delhaize, regrette-t-elle. Des jugements sont tombés, certes, mais le blocage reste total…”

Un dialogue existe avec Carrefour

Il ne faut donc rien attendre de neuf dans les jours qui arrivent, et certainement pas une volte-face de la part de la direction qui, selon les syndicats, refuse toute discussion de fond. Du côté de Carrefour, le dialogue est par contre possible, même si Myriam Delmée ne saute pas de joie pour autant. “Le processus de discussion est en cours, et je trouve malsain de s’exprimer publiquement sur la teneur des discussions, lance-t-elle. Le plus important est de garder de la sérénité dans les débats quand on a la chance d’avoir une concertation. C’est suffisamment rare d’avoir un dialogue comme celui-ci avec une direction, et on verra si cela aboutira. Car, attention, la forme est différente de Delhaize mais le fond y ressemble…”

Vient enfin la situation chez Mestdagh et la reprise des franchises par Intermarché. “La filialisation est prévue pour le mois de juillet, et on attend une proposition de la direction en ce qui concerne les droits et usages des employés. Mais c’est le même problème que Delhaize qui se pose : on promet un maintien de l’emploi, mais ce sont les franchisés qui auront le pouvoir par la suite. Ils seront libres de faire signer des avenants ou de procéder à des licenciements. Ce que la direction propose, ce sont des garanties de papier, mais cela ne se vérifie pas dans les faits.”