Le grand test des marques : quelques déceptions pour le chocolat liégeois (COMPARATIF)

Aspect du packaging : nous avons choisi La Laitière comme grande marque de référence pour ce test. On y retrouve évidemment la couleur jaune typique de la marque, et sa laitière. Le produit y était bien mis en avant, avec un drapeau belge de circonstance qui rassure le consommateur. Pour le reste, Delhaize propose un paquet facile à repérer dans un rayon, tandis que Carrefour fait du simple, mais efficace. Pour Colruyt, Aldi et Lidl, les pots étaient vendus à la pièce, ce qui n’aide pas forcément à mettre le produit en avant.

Aspect du produit : Dans l’ensemble, c’était plutôt pas mal au niveau visuel, sauf pour Carrefour, où la crème fraîche avait un aspect trop coulant. C’est au niveau de l’odeur qu’on a repéré des différences. Là où c’était top pour La Laitière, Delhaize et Lidl, les autres étaient un cran en dessous.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score C pour tout le monde, c’est plutôt une bonne nouvelle.

Lisibilité de l’étiquette : Colruyt, Aldi et Lidl partent avec une longueur de retard avec un pot vendu à l’unité, mais les deux derniers parviennent à proposer quelque chose de lisible, quoiqu’un peu petit. Pour le reste, c’était un peu trop petit pour être parfaitement lisible, surtout pour Carrefour.

Goût : Deux grosses déceptions pour ce test : Colruyt et Carrefour. Cela manquait vraiment de goût, que ce soit celui de la crème fraîche ou celui du chocolat. A contrario, La Laitière fait respecter son statut de grande marque, suivi de près par Lidl. La différence se situait dans le goût de chocolat, un peu plus marqué pour la grande marque, qui était un peu moins sucrée également. Pour Aldi, c’était très correct mais la crème fraîche était trop fade. Enfin, la recette différente de Delhaize était bonne également, même si le goût de vanille était bien discret.

Rapport qualité-prix : entre les paquets de 4 ou 8 et les pots vendus à l’unité, on a calculé un prix au pot pour avoir une idée concrète. Voici les prix dans l’ordre : La Laitière (0,91€), Delhaize (0,62€), Colruyt et Lidl (0,39€), Carrefour (0,35€) et Aldi (0,29€).