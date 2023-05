Albert Heijn accusé de vente à perte, une pratique pourtant interdite en Belgique: comment le géant néerlandais flirte avec l'illégalité

Albert Heijn flirte avec la loi, s'engouffrant dans le flou juridique pour franchir la ligne blanche. Car si la vente à perte est interdite, les commerçants peuvent la pratiquer en période de soldes ou afin d'écouler des marchandises dont la date de péremption est proche. Ils peuvent aussi vendre à perte temporairement pour s'aligner sur les prix de la concurrence. Ce n'est pas la première fois que le géant néerlandais est pointé du doigt. En 2019, déjà, alertée par une concurrence dénonçant cette pratique déloyale et illégale, l'inspection économique avait réprimandé Albert Heijn. Le distributeur avait alors vendu plusieurs produits à perte via une promotion 1+2 gratuits.

Rebelote donc, même si ce ne sont pas les promotions agressives du distributeur qui sont aujourd'hui pointées du doigt. Une source bien informée d'un concurrent détaille d'ailleurs le mécanisme mis en place par Albert Heijn. Sur papier, le distributeur ne ferait pas de perte en Belgique. Mais, aux Pays-Bas, la vente à perte n'était pas interdite, il profite d'un approvisionnement local pour revendre des produits, en Belgique, à un prix inférieur au prix d'achat.

La concurrence s'insurge

Het Laatste Nieuws détaille aussi, au travers d'un exemple fictif, le mécanisme qui serait mis en place. Concrètement, Albert Heijn achète un paquet de beurre à 3 € aux Pays-Bas. Il le revend à Albert Heijn Belgique au prix de 2 €. Le beurre est ensuite vendu à 2,5 € dans les grandes surfaces belges du groupe. Techniquement, il n'y a donc pas vente à perte en Belgique, mais le distributeur a bel et bien revendu son produit à un prix inférieur à son prix d'achat.

Pour la concurrence, une telle pratique est intolérable. Elle entrave aussi le bon approvisionnement de nos grandes surfaces. En effet, Albert Heijn demande aussi à certains de ses fournisseurs de livrer aux Pays-Bas. Les produits sont ensuite renvoyés en Belgique et se retrouvent à un prix inférieur au prix facturé par le fournisseur à Albert Heijn. Les concurrents, Colruyt en tête, n'ont alors d'autre solution que de s'aligner (et de vendre à perte) ou de se tourner vers leur fournisseur pour obtenir de meilleures conditions. Ces derniers ne sont alors pas en mesure d'accéder à leur demande et le bras de fer mène souvent à une disparition du produit des rayons, faute de pouvoir le commercialiser sans perte.

Albert Heijn axerait cette politique agressive sur les produits de grande marque que la grande majorité des consommateurs achètent. Il attire ainsi le client, qui effectue alors d'autres achats, sur lesquels Albert Heijn réalise cette fois de belles marges. Au final, le consommateur n'est pas toujours gagnant avec cette stratégie. Car s'il a pu acheter certains produits à un prix imbattable, il paiera en revanche plus cher d'autres produits qu'il aurait pu dénicher meilleur marché à la concurrence.