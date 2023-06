Nouvelle politique de partage de compte sur Netflix: Test Achats rappelle le géant du streaming à l'ordre !

Les utilisateurs ont tout de même une solution offerte : passer par une extension de l’abonnement à 5,99€ pour rester sur le compte familial, même si on n’habite pas dans le foyer principal du responsable de l’abonnement. Pour veiller au respect des règles, Netflix passera par l’analyse de l’adresse IP. Ceux qui n’habitent pas au même endroit que l’appareil de référence (le plus souvent la télévision principale du foyer) devront se reconnecter au moins une fois par mois sur le réseau wifi principal pour continuer à utiliser le compte. Voilà déjà un moyen de contourner ce nouveau règlement.

Test Achats s’empare de la question

Mais cette nouveauté, en plus de coûter potentiellement plus cher, pose aussi des questions sur la protection des données privées et la surveillance par l’intelligence artificielle. Test Achats s’en inquiète également et a adressé un courrier à Netflix. “Les utilisateurs qui souhaitent utiliser Netflix sur un l’appareil qui n’est pas associé à son emplacement principal peuvent demander une vérification au principal titulaire de compte, lit-on notamment. Cette approche se heurte cependant à la composition et au fonctionnement actuels des ménages. En 2023, la famille classique, vivant dans une seule et même maison, tous les jours de chaque semaine n’est plus une réalité. Prenons l’exemple d’une famille de quatre personnes, avec 2 étudiants séjournant dans une autre ville. Chaque fois que les deux jeunes souhaitent se connecter au compte familial Netflix, chacun depuis un foyer étudiant différent et chacun à un moment différent du jour ou de la nuit, alors au moins un des parents devrait confirmer l’accès depuis leur mobile. Ou prenons le cas d’une personne qui emporte lors de son long voyage un appareil rarement utilisé dans sa maison. Dans ce cas, il doit demander au titulaire principal du compte de vérifier l’appareil. Le compte le titulaire recevra alors un code qui pourra être fourni à la personne qui voyage, après quoi le membre de la famille en voyage pourrait accéder à Netflix pendant une période de sept jours. Mais que se passe-t-il après cela ? Le processus doit-il être répété encore et encore ? Est-il même possible de faire plusieurs demandes de codes temporaires ? Ces deux exemples parmi bien d’autres illustrent l’impact tangible de la nouvelle politique sur les fidèles de Netflix clients et comment il ne parvient pas à répondre à la réalité complexe que vivent de nombreuses familles de nos jours.”

Test Achats évoque également un “affichage trompeur des plans d’abonnements de Netflix”. “Nous sommes troublés par la façon dont les différents plans d’abonnement sont affichés sur le site de Netflix. Il semble que l’un des plans d’abonnement, le “Basic” pour être plus précis, n’est pas immédiatement présenté aux clients et n’apparaît que si le consommateur clique sur “voir tous les forfaits”. Évidemment, cela génère de la confusion et donne à tort l’impression il n’y a pas d’alternative entre un abonnement avec publicités et l’abonnement “standard”, qui par coïncidence est également plus cher que l’abonnement “Basic”. Nous souhaitons que les consommateurs aient le droit à des informations transparentes et facilement accessibles des informations sur tous les plans d’abonnement disponibles”, poursuit Test Achats, qui rappelle également la loi européenne en vigueur à ce sujet, la directive 2005/29/CE.

Des questions sur la protection de la vie privée

Enfin, des questions se posent également en ce qui concerne la protection des données des consommateurs. Laisser Netflix surveiller la géolocalisation de ses membres serait-il la porte ouverte vers d’autres mesures plus strictes ? On peut se poser la question, et Test Achats également. “Enfin, nous voudrions également souligner l’impact préoccupant du changement de politique susmentionné sur la vie privée et la sécurité des consommateurs. La nouvelle stratégie de compte de Netflix soulève non seulement des questions sur l’impact sur la vie privée de la surveillance continue des adresses IP, il met également en péril le droit des consommateurs à naviguer de manière anonyme à l’aide d’un VPN. En effet, à une époque où le suivi est de plus en plus répandu, les consommateurs veulent protéger leur vie privée et naviguer sans être suivi par les fournisseurs d’accès à Internet, les régies publicitaires et les fournisseurs de services. La nouvelle stratégie de compte de Netflix va dans la direction exactement opposée et refuse aux consommateurs cette option en les empêchant d’accéder à Netflix via des connexions VPN sur une période prolongée. Il s’agit non seulement d’une limitation de la liberté de choix de l’utilisateur, mais encore plus de sa confidentialité et sécurité”, termine Test Achats.