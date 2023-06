"Un accord unique en Belgique": Miele s’ouvre à la flexibilité, un technicien peut désormais intervenir à domicile en soirée ou durant le week-end

Suite à un accord avec les partenaires sociaux, les techniciens de Miele pourront désormais intervenir au domicile des clients tôt le matin, en soirée et même le week-end. Le deal est le suivant: les techniciens pourront décider de prester leurs heures quand ils le souhaitent entre 7h et 22h, en semaine et le week-end. Il n’y aura pas de rémunération supplémentaire, mais pas non plus d’augmentation du nombre d’heures par semaine ni d’obligation de changer ses horaires.

CEO de Miele Belgique, Raffaela Berardo nous en dit plus sur cette innovation sociale. “C’est une demande qui venait aussi bien des clients qui voulait profiter d’horaires plus larges pour accueillir un technicien, mais aussi de nos travailleurs, assure-t-elle. Cela permet par exemple à certains de consacrer plus de temps à d’autres activités professionnelles ou privées. Il s’agit d’un accord unique en Belgique qui ne coûtera pas plus cher aux consommateurs.”

Cet aménagement ouvre aussi la porte à la semaine de quatre jours chez Miele. “Nos techniciens pourront en effet compresser leurs heures en quatre jours s’ils le souhaitent. Ce test a commencé début mai et va durer minimum six mois, précise-t-elle. Avant de l’étendre, nous allons analyser les impacts sur nos autres départements.”

Pour Miele, il s’agit aussi d’un choix qui mise sur la durabilité. “Pouvoir faire venir un technicien sur une plage horaire étendue, c’est le faire venir plus vite et permettre de prolonger la durée de vie des appareils avant d’en acheter un nouveau”, lance-t-elle.