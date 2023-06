L'e-commerce plus populaire que jamais: 9 Belges sur 10 ont au moins effectué un achat en ligne

Si de nombreux achats s'effectuent en ligne, on notera aussi qu'une personne sur 4 démarre sa recherche dans un magasin physique. Et lorsqu'ils souhaitent acheter un produit qu'ils n'ont pas coutume d'acheter, 23% des Belges se rendent d'abord sur un navigateur (Google ou Bing), 15% consultent une plateforme et 11% le webshop en ligne d'un commerçant. Mais se rendre dans un magasin physique reste le moyen le plus prisé de découvrir le produit (25%).

Si l'offre en ligne est abondante, les consommateurs restent fidèles à leurs habitudes. Pour 33% d'entre eux, c'est direction le même webshop à chaque achat. Interrogés sur leur dernier achat, 50 % affirment même n’avoir envisagé aucun autre site web que celui sur lequel ils ont passé commande. Et 79 % indiquent qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'ils achetaient sur ce site. Une fois satisfaits d’un certain site web, les clients ne cherchent plus à comparer.

Selon Comeos, "cette loyauté peut être liée à la possession ou non d’un compte sur ces webshops en ligne. Ainsi, 32 % des consommateurs expliquent interrompre leur achat lorsqu’ils sont obligés de créer un compte. 71 % s’attendent même à être récompensés lorsqu'ils franchissent cette étape, en se voyant octroyer une réduction ou des points d’épargne."

Enfin, l'étude rappelle que le Belge aime être livré à domicile. "61 % déclarent que cette solution a leur préférence tandis que seulement 12 % optent pour un point de retrait. Le paiement par Bancontact reste l'option de paiement la plus utilisée. (58 %) et la plus appréciée (41 %). "Constat frappant : 39 % des sondés optent pour PayPal, soit autant que le pourcentage qui paient avec une carte de crédit."