L’inflation donne envie de croire aux offres miracles... Faites attention!

Des baskets hypertendance pour 30,99 € au lieu de 162,99 €… Et on s’est fait avoir par de vulgaires sneakers en plastique ? C’est un moindre mal : il existe aussi de vrais risques pour la santé avec des cosmétiques contrefaits, le risque d’explosion des produits électroniques, d’étranglement ou d’asphyxie avec les jouets : 371 000 pièces ont été saisies par les douanes, pour une valeur de plus d’un million €… La pandémie ayant boosté les ventes a aussi multiplié les arnaqueurs. Méfiez-vous donc, surtout en ces temps de disette inflationniste où le moindre pour-cent est appréciable.

Surtout que, de plus en plus qualitatives, les contrefaçons de nombreux produits sont désormais de plus en plus difficiles à reconnaître. Alors ? D’abord, scrutez les sites ou les comptes : faute d’orthographe, design aléatoire, infos légales manquantes (conditions générales de vente, le droit de rétractation,…) Analysez les illustrations des produits autres que celui que vous voulez (le nombre d’erreurs côté photos : du Nike pour du Louboutin est impressionnant !) Et surtout, consultez les critiques d’autres consommateurs sur le vendeur. Leur vérité est d’or.