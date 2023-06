Le grand test des marques profite du beau temps: on a testé les glaces à l’eau (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : Calippo est évidemment la marque référence pour ce test. Le nom est connu, le logo aussi, mais on a trouvé le packaging un peu trop chargé. Par contre, on a beaucoup aimé le paquet vendu chez Delhaize, très coloré, et avec des “mascottes” pour mettre en avant le produit. Chez Carrefour, c’était très chouette aussi, mais sans “mascottes”. Pour le reste, c’était beaucoup trop démodé chez Aldi, et correct chez Lidl, sans folie. Pour Colruyt, les glaces type Calippo ne se vendent que dans un paquet comprenant d’autres glaces à l’eau.

Aspect du produit : Nous avons pris le goût à l’orange comme référence pour uniformiser le test. Au niveau de l’aspect du produit, soyons honnêtes : rien ne ressemble plus à une glace à l’eau dans son tube… qu’une autre glace à l’eau dans son tube.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score C pour tout le monde, et même B pour Carrefour. On s’attendait à pire.

Lisibilité de l’étiquette : C’était beaucoup trop petit et sans tableau chez Aldi et Colruyt. Pour le produit vendu chez Lidl, c’était correct et avec un tableau, mais tout était trop petit pour une lecture facile. Chez Delhaize, il y avait un petit dessin pour enfant à l’arrière du paquet, ce qui reléguait les infos essentielles à une petite place. C’était très bien chez Carrefour, sauf au niveau de la couleur : écrit bleu légèrement foncé sur bleu ciel, cela porte à confusion. Pour une fois, c’est la grande marque qui fait un sans-faute.

Goût : Chez Delhaize, on a apprécié le bon goût du fruit. Ce n’était pas trop sucré et la saveur était assez naturelle. Chez Carrefour, c’était exactement le même tube, et le même goût ! À croire que l’usine de production est la même, comme cela arrive parfois. Pour la grande marque, il faut bien avouer qu’on a retrouvé le goût de notre enfance. C’était très bon, mais beaucoup plus artificiel comme arôme, et plus sucré. Pour Aldi, c’était on ne peut plus sucré et avait plutôt le goût d’un soda à l’orange. Pas mauvais, mais écœurant. Le constat était d’ailleurs le même chez Lidl. Pour Colruyt, c’était juste entre les bons et les moins bons élèves du classement.

Rapport qualité-prix : On a réduit la quantité à 100g pour tout le monde pour y voir plus clair. Cela donne dans l’ordre décroissant : Calippo (1,08€), Delhaize (0,51€), Colruyt (0,45€), Carrefour et Aldi (0,41€) et enfin Lidl (0,28€).

