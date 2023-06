La viande est toujours autant appréciée: 99 % des Wallons en consomment, mais les quantités diminuent

Et si plus de Wallons ont acheté et consommé de la viande, ce sont les quantités qui ont diminué. “Cette augmentation est observable en dépit d’une diminution des volumes de viande vendus à l’exception des volumes de viande porcine, qui eux, ont légèrement augmenté. Même constat pour la charcuterie, où les volumes vendus ont plutôt sensiblement diminué. En moyenne, chaque Wallon a consommé 27,8 kg de viande et 11,4 kg de charcuterie, ce qui constitue une diminution respective de 2,5 % et 1,4 % par rapport à 2021.”

Cependant, et c’est dû à l’augmentation des prix, les dépenses en viande et charcuterie ont respectivement augmenté de 3,8 % et 1,2 %. “Seules les dépenses en viande de bœuf ont diminué, en raison, entre autres, d’une baisse importante des volumes vendus et également de l’augmentation du prix au kilo. En moyenne, chaque Wallon a dépensé 287€ en viande et 156€ en charcuterie, soit une augmentation respective de plus de 4 % et près de 6 % par rapport à 2021”, apprend-on.

Dernier élément, les lieux d’achats évoluent eux aussi. La part de marché de la grande distribution a ainsi diminué de 2 % depuis 2021. “Pour la charcuterie, cette diminution semble profiter aux canaux de vente en circuit court (à savoir les marchés, les magasins à la ferme et les boucheries)”, conclut l’enquête de l’Apaq-W.