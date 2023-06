Bonne nouvelle: ces produits sont de retour chez Colruyt

Les négociations coinçaient entre Mondelez et Colruyt. De nombreux produits avaient dès lors disparu des rayons, Colruyt refusant l'augmentation de prix souhaitée par Mondelez. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, ces produits Mondelez seront à nouveau disponibles dans les rayons de Colruyt Meilleurs Prix et OKay. Il s'agit des produits des marques Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte d'Or, Stimorol et Philadelphia.