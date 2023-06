Attention si vous avez acheté ce produit chez Okay: il pourrait contenir des traces de listeria

La chaîne de supermarchés Okay rappelle auprès de sa clientèle le saucisson de veau de la marque Boni Selection (125 g) en raison de la présence de listeria, a fait savoir jeudi la filiale du groupe Colruyt. Le produit était vendu depuis le 30 mai et jusqu'à ce mercredi dans les magasins Okay et Okay Compact. Il porte les dates limites de consommation 20/06/2023 et 28/06/2023. Il a été retiré des rayons. Les clients qui ont acheté la charcuterie sont invités à ne pas la consommer et à la ramener en magasin, où il leur sera remboursé.