Avec le rachat de VOO, Orange veut devenir le leader du marché des télécoms

Le premier axe concerne l’offre à la clientèle. “Orange Belgium et VOO ambitionnent d’être le leader des offres, au service des segments “premium” ainsi que des segments “accès et numérique”. Les fondamentaux seront l’accès à des contenus TV très riches, l’expansion d’un réseau fixe multi-gigabit et un programme de fidélisation répondant au mieux aux attentes des clients. Grâce au nouveau décodeur Android TV, différentes fonctionnalités innovantes seront lancées dans les mois à venir pour répondre à l’évolution des besoins des clients, telles que l’extension de la durée d’enregistrement (Q4 2023), la télévision de rattrapage (2024), la recherche intuitive et les fonctionnalités vocales, etc.”

Fin juin, Orange lancera également la troisième génération de son modem câble, appelé “Livebox”. Toujours en juin 2023, Orange mettra à jour ses offres broadband en intégrant “différentes vitesses à un prix juste, offrant aux clients le choix entre 3 vitesses différentes pour répondre à leurs besoins : Standard (150 Mbps), Boost (400 Mbps pour 15€/mois supplémentaires) et Boost Giga (1 Gbps pour 25€/mois supplémentaires)”, apprend-on notamment.

L’autre axe, c’est le renforcement des services clients. Orange lance ainsi un service payant VIP (My Comfort Service) qui promet plus d’efficacité. “Pour un montant mensuel de 10 euros, les clients peuvent recevoir la visite d’un expert qui effectuera un diagnostic complet de leurs besoins en matière de connectivité, garantissant un service Wi-Fi de qualité optimale dans toute la maison grâce à l’installation d’un ou de plusieurs booster(s) Wi-Fi et un service internet inébranlable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via une solution de sauvegarde 4G. Ce service premium comprend également des délais d’attente réduits pour les nouvelles installations ou les interventions de réparation, une intervention technique gratuite par an et des mises à niveau gratuites du modem, des décodeurs TV et des boosters Wi-Fi sur demande.”