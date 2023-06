Le grand test des marques : voici les meilleures merguez à mettre sur votre barbecue (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : pas de grande marque pour ce test, puisque chaque magasin propose son rayon boucherie. C’était très simple dans l’ensemble, avec des barquettes recouvertes de plastique. Delhaize, Aldi et Lidl ont tout de même proposé quelque chose d’un peu recherché pour mettre le produit en avant, au contraire des trois autres.

Aspect du produit : les merguez Aldi et Lidl ont un point commun, elles sont pleines d’eau et éclatent en fin de cuisson. Cela ne donne pas trop envie d’y goûter, même si l’odeur est correcte. Pour les merguez vendues chez Intermarché, cela manquait d’épices et cela sentait plus la chipolata que la merguez. Delhaize et Carrefour proposent des merguez comme on les aime, que ce soit au niveau de la couleur ou de l’odeur, mais la palme revient à Colruyt.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde.

Lisibilité de l’étiquette : dans l’ensemble, ce n’était pas incroyable. Aldi et Lidl méritent tout de même une belle note avec une étiquette lisible et travaillée. Pour le reste, c’était assez lisible, sauf chez Delhaize, où la police était beaucoup trop petite.

Goût : l’aspect des merguez Aldi et Lidl ne disait rien qui vaille, et cela s’est vérifié… Cela manquait de goût, et on avait l’impression que les épices étaient pour masquer le manque de goût de la viande. Très décevant. Pour Intermarché, la saucisse était très bonne, mais les amateurs de merguez sont restés sur leur faim. Si la viande était bonne, les épices étaient très discrètes. Pour le produit Carrefour, c’était mieux, mais la remarque est la même dans l’ensemble, ce n’était pas assez relevé. Chez Delhaize, on a retrouvé le vrai goût d’une bonne merguez, avec un bon équilibre entre viande et épices. Mais c’est bien Colruyt qui confirme une nouvelle fois la bonne réputation de sa boucherie. Ces merguez passeraient presque inaperçues chez un bon boucher.

Rapport qualité-prix : on a remarqué de grosses différences de prix en regardant le prix au kilo. Voici le déroulé dans l’ordre : Intermarché (11,51€), Colruyt (13€), Delhaize (17€), Aldi et Lidl (17,11€) et, enfin, Carrefour (17,50€).

