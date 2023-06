Les résultats édifiants d’une enquête sur la qualité des huiles d’olive: 23 des 24 échantillons testés contiennent des polluants !

Dans la quasi-totalité d'entre elles, 60 Millions de Consommateurs a détecté des plastifiants et des hydrocarbures. "Vingt-trois des références que nous avons testées contiennent entre un et trois plastifiants. Il s'agit principalement du di-isononyl phtalate (DINP), suivi de près par le diéthylhexyl phtalate (DEHP) classé perturbateur endocrinien avéré et reprotoxique (toxique pour la reproduction) par l'Agence européenne des produits chimiques, puis par le dibutyl phtalate (DBP). En plus d'être perturbateur endocrinien et reprotoxique, ce dernier est suspecté d'être persistant et bioaccumulatif."

Cette contamination peut provenir des cuves, bâches et tuyaux utilisés lors du stockage et du transport. Le magazine épingle aussi la dangereuse présence d'hydrocarbures d'huiles minérales. "Ces composés se répartissent en deux catégories : les MOSH (hydrocarbures saturés d'huiles minérales) et les MOAH (hydrocarbures aromatiques d'huiles minérales), les plus redoutables à cause de leurs propriétés carcinogènes et génotoxiques. Or, les deux sont présents dans cinq huiles d'olive, en particulier les références Simplement bon et bio (Aldi) 'Vierge extra', Bio Village (marque repère E. Leclerc) et Carapelli bio "Vierge extra classico" : leurs quantités de MOAH approchent des 2 mg/kg. C'est justement le seuil que l'Europe définit comme limite acceptable." Enfin, on peut aussi s'inquiéter de la qualité gustative de nombreux échantillons. Ainsi, la moitié des huiles devraient être déclassées en raison d'un goût rance ou de moisi.