Maladie du dragon jaune, météo: le prix du jus d’orange explose, et on craint même une pénurie

En plus de l’inflation qu’on connaît en Europe, mais pas seulement, c’est donc la météo qui a posé d’énormes problèmes. En septembre, l’ouragan Ian avait déjà provoqué de gros dégâts chez les producteurs. C’est ensuite la tempête Nicole qui a pris le relais quelques semaines plus tard, avant l’arrivée de la tempête Elliott en décembre. Cette dernière, hivernale, a eu pour effet de geler les arbres, notamment. “À cela s’est ajoutée la maladie du “dragon jaune”, provoquée par le psylle, contre laquelle il n’existe pas de traitement. Lorsque cet insecte attaque, les feuilles flétrissent, les fruits deviennent acides et l’arbre peut mourir en quelques années, ce qui augure de mauvaises récoltes pour les saisons à venir”, précise-t-on.

C’est donc une loi des séries qui s’abat sur le marché de l’orange et les producteurs américains parlent de la plus faible récolte depuis 80 ans. On parle aussi de problèmes plus profonds. “La Floride se désengage de la culture des agrumes au profit de la construction immobilière, a expliqué Emmanuel Vasseneix, président de l’Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus) à 60 millions de consommateurs. De ce fait, les industriels américains du jus se tournent vers le Brésil, un pays où 85 % du jus d’orange est piloté par trois acteurs. Les flux vers l’Europe sont aujourd’hui détournés vers les États-Unis, ce qui crée une tension sur les prix.”

Face à tout cela, ce sont évidemment les consommateurs qui vont trinquer. Il y a beaucoup moins de jus disponible sur le marché que ces dernières années; et les grandes surfaces et magasins alimentaires vont devoir compter sur des fournisseurs inventifs pour remplir leurs rayons. Le risque de pénurie de jus d’orange est plus élevé que jamais et la situation ne devrait pas s’arranger d’un coup de baguette magique.