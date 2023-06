Les vagues de chaleur, un défi pour les supermarchés : voici le “plan canicule” mis en place par Carrefour

La boucherie est bien plus achalandée que d'habitude. ©Bernard Demoulin

Le rendez-vous était fixé à l’hypermarché de Waterloo, où tout est prêt pour l’été. Les rayons ont été adaptés pour laisser de la place aux produits d’été, qu’ils soient alimentaires ou non. Exemple avec tous ces ventilateurs et climatiseurs proposés à la vente. “Sur la seule journée du lundi 12 juin, où il faisait 32°, les hypermarchés Carrefour ont vendu près de 1 000 ventilateurs, soit presque autant que pour l’ensemble de la semaine précédente. Carrefour constate que les ventes des glaces et des viandes pour barbecue ont plus que doublé et que les produits solaires ont fait +70 %, explique Siryn Stambouli, la porte-parole de Carrefour Belgique. Il y a d’autres exemples de familles de produits pour lesquels les ventes explosent en hypermarché lorsque le thermomètre grimpe, comme les conserves de poissons (+60 %), l’eau et les jus frais (+50 %), les boissons prêtes à boire (+40 %), les boissons sans alcool (+30 %), les apéritifs et bières (+30 %) ou encore les jus de fruits (+30 %).”

Carrefour propose une nouvelle gamme de crèmes solaires. ©Bernard Demoulin

Et tout cela demande une organisation en interne. La météo est ainsi surveillée de près dès que le printemps commence. “Toute l’organisation doit être revue durant une vague de chaleur et il faut anticiper un maximum, confirme Siryn Stambouli. Toute la chaîne logistique et l’approvisionnement passent à la vitesse supérieure. Dès l’annonce des beaux jours, certains produits sont stockés en plus grande quantité dans les dépôts et peuvent ensuite être rapidement acheminés vers les magasins. Car c’est là que les rayons changent. Au rayon fromages, par exemple, toutes les catégories hivernales telles que les fromages à raclette et à fondue sont supprimées, laissant plus de place aux fromages d’été tels que la mozzarella, la feta et la burrata. Dans les produits surgelés, les pizzas et autres plats d’hiver font place au rayon des glaces, qui s’agrandit.”

Aussi, c’est l’occasion de surveiller les nouvelles promotions qui vont avec ces ventes d’été. Sur la viande, les fruits ou les glaces, les bonnes affaires sont nombreuses. “Nous avons bloqué certains tarifs et même diminué le prix de certains produits”, assure-t-elle.

Les fruits de saison ont la cote. ©Bernard Demoulin

On pense aussi à l’assortiment des rayons qui doit être assuré plus souvent – notamment pour l’eau – ainsi que l’organisation interne du magasin, puisque les clients ont tendance à venir faire leurs courses plus tôt. “La disponibilité des collaborateurs des magasins est ainsi ajustée pour aider les clients aux moments opportuns et, par exemple, faciliter le passage en caisse.”