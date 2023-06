Avec la chute du prix du gaz, celles des prix dans les supermarchés ? “Il n’y a pas que la guerre en Ukraine qui va influencer le marché”

À lire aussi

Ces dernières semaines, on parle de la baisse des prix de certains produits. On l’espère, aussi, vu la baisse des prix de l’énergie. En effet, si la crise énergétique a provoqué une inflation record, elle devrait permettre de diminuer la pression sur les consommateurs. Mais cela ne semble pas si simple. Explications avec Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola. “Doit-on attendre une baisse des prix dans la grande distribution et ailleurs ? Je ne le pense pas, avance-t-il. On peut assister à une stabilisation dans l’ensemble, mais avec des fluctuations régulières. En fait, on pourrait espérer d’assister à une baisse des prix régulière et “mécanique” dans la grande distribution puisque les acteurs sont de mieux en mieux équipés, de plus en plus performants et digitalisés, mais il existe plusieurs facteurs exogènes qu’il faut prendre en compte.”

Il en pointe trois, qui font aujourd’hui que les prix ne baissent pas vraiment, ou sur une quantité limité de produits. “Il y a d’abord le phénomène de l’inflation qui est régulier mais qui a explosé ces derniers mois. Ensuite, le contexte géopolitique reste très incertain et peut impacter à tout moment le prix des matières premières. Et il n’y a pas que la guerre en Ukraine qui va influencer le marché, rappelle-t-il. Enfin, il y a tout la question climatique qui devient de plus en plus importante. Le réchauffement climatique influe le prix de denrées, comme on l’a vu ces derniers mois en Espagne, de même que certaines catastrophes naturelles.”

En résumé, la mécanique pourtant bien huilée de la grande distribution ne parvient pas à compenser ces facteurs extérieurs. “Il faut y ajouter une forte spéculation et des traders qui misent sur une baisse ou une hausse des prix en fonction de la période. Cette volatilité est très compliquée à gérer.”

Que faut-il donc attendre dans les semaines et mois à venir ? “On va assister simultanément à des hausses et des baisses, en fonction des produits. On a par exemple eu une hausse de 17 % du sucre dernièrement, alors que le blé et les graines sont dans une phase baissière. Il y a évidemment aussi tout ce qui touche aux produits saisonniers. Sur le long terme, je n’attends pas une baisse des prix, et je pense même que les prix sont voués à encore augmenter”, regrette-t-il.

Et alors que certains gouvernements imposent des blocages de prix à la grande distribution, comme c’est le cas en France, la Belgique semble encore une fois à la traîne. Ce mercredi, le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne a “demandé aux acteurs du secteur d’activer au plus vite leur chaîne de concertation pour que les baisses de coût des matières premières se répercutent dans les meilleurs délais sur les prix des denrées alimentaires en magasin”.

”J’appelle à ce qu’un accord satisfaisant puisse se conclure d’ici la mi-juillet. Cette concertation de la chaîne, qui réunit les différents maillons de la chaîne alimentaire belge, est en effet déterminante pour une baisse des prix alimentaires pour le consommateur”, a-t-il annoncé via un communiqué. Un appel qui devra être attendu. Et ce n’est pas gagné…