Au rayon des bonnes nouvelles, on peut compter sur une baisse du prix des pâtes dès cet été. C’est le patron de Panzani qui a lancé la danse ces derniers jours en promettant une baisse des prix durant l’été en France, et une autre à l’automne. Reste à savoir si cela sera le cas aussi en Belgique, mais le prix du blé et des graines est à la baisse.

Les grandes enseignes font aussi des efforts sur leurs marques propres, comme Lidl qui a annoncé une baisse des prix pour 250 produits. De son côté, Carrefour bloque ou baisse les prix d’une série de produits avec son action Pouvoir d’Achat. Il faudra surveiller ses promos.

A contrario, d’autres produits sont voués à augmenter. Nous évoquions le prix du jus d’orange il y a quelques jours qui flambe à cause de phénomènes météorologiques en Floride. Plus près de chez nous, la sécheresse que notre pays a connu pendant plus de 30 jours et l’été qui s’annonce chaud peuvent avoir un impact sur les récoltes, et donc sur les prix en magasin.