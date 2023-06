Ikea retire cette marque emblématique de ses rayons

En Suéde, de plus en plus d'entreprises et d'organisations ont décidé de boycotter le groupe Mondelez. Mais ce ne serait cependant pas uniquement l'offensive menée par les Russes contre l'Ukraine qui aurait poussé le géant suédois à bannir Mondelez.

"Depuis plusieurs années, nous nous sommes concentrés sur les produits de confiserie portant le label Ikea et avons continué à développer nos propres produits de chocolat et de confiserie", a déclaré Mattias Hennius, porte-parole d’Ikea Suède, au journal suédois Göteborgs-Posten.