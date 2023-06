L’Horeca ne profite pas du beau temps : “Ces derniers temps, beaucoup de restaurants sont vides”

Maintenant que la crise s’est stabilisée et que les restaurateurs ont été obligés d’augmenter leurs prix, un autre problème se pose : les clients ne sont plus au rendez-vous. Ces dernières semaines, de nombreux restaurants sont bien vides et c’est assez étonnant à constater. “J’ai beaucoup de retours en ce sens, en effet, confie Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. Il y a surtout un phénomène très changeant de jour en jour. Un restaurant peut être rempli un jour et vide le lendemain. C’est difficile à expliquer, mais mon analyse personnelle est que les gens économisent en vue des vacances d’été. J’espère juste que cette retenue est provisoire.”

Pourtant, on pourrait penser que le beau temps donne envie aux clients de sortir. “Ceux qui ont une terrasse en profitent, mais pas tous. À Bruxelles, les terrasses urbaines ne sont pas très remplies car il peut vite y faire trop chaud. Par contre, les terrasses dans les parcs, les guinguettes et les restaurants un peu à l’écart du centre sont bien remplis.”

On pourrait aussi penser qu’après la ruée post-covid vers les restos, la crise économique se fait sentir avec un peu de retard. “Si je dois donner un message positif, c’est de dire aux gens qu’ils ne doivent pas hésiter à appeler un restaurant habituellement full, même en dernière minute. Ils pourraient avoir une bonne surprise”, lance Ludivine de Magnanville.

La situation est donc calme, et c’est le cas aussi au niveau politique. Car les trois fédérations espèrent toujours faire avancer certains dossiers avant le 21 juillet. “Nous avons très peu de nouvelles pour le moment, mais le message commence à évoluer. On ne nous dit plus d’arrêter de nous plaindre, et on sent un peu plus de compréhension. Je ne sais pas si c’est pour nous faire patienter calmement ou si cela va aboutir…”, conclut-elle.